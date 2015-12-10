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تأجيل محاكمة 36 إخوانيا بـ«اقتحام مركز شرطة فرشوط»لـ5 يناير

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تأجيل محاكمة 36 إخوانيا بـ«اقتحام مركز شرطة فرشوط»لـ5 يناير تأجيل محاكمة 36 إخوانيا بـ«اقتحام مركز شرطة فرشوط»لـ5 يناير

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي ، وعضوية المستشارين محمد فوزي عبد العزيز وهاني محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي محاكمة 36 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في محاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، والشروع في قتل، ومقاومة السلطات لجلسة 5 يناير القادم.

ترجع أحداث الواقعة إلى 16 أغسطس من العام قبل الماضي، عندما قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان، بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات على مبنى الوحدة البيطرية القريبة من المركز في محاولة منهم لإحراقها

وألقت قوات الأمن القبض على 6 من المتهمين، فيما تمكن آخرون من الهرب، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات قنا، قضت بعدم الإختصاص في نظر القضية وتأجيل نظر القضية لحين العرض على رئيس محكمة استئناف قنا لتحديد الدائرة وموعد نظر القضية.

 

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