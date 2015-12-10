سنتر هاف - أي كارثة ارتكبتها يا فان جال ليسقط يونايتد ويغادر مبكرا؟

كان أمام محمود الخطيب خيار من اثنين. إما أن يغامر سعيا وراء هدف مبهر أو يقرر عدم التصويب حتى لا يكون عرضة للتهكم من رفاقه بسبب تصويبة طائشة.

في النهاية سجل محمود الخطيب هدفا لم يتخيل أن يأتي بهذا الجمال.

أهداف هو اسم السلسل التي تقدمها لعبة FilGoal.com..

كان ضيف الحلقة الأولى هو محمد أبو تريكة أمير القلوب. والحلقة الثانية بطلها أيقونة النادي الأهلي ومنتخب مصر والذي تغنت الجماهير باسمه "بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب".

سأل FilGoal.com الخطيب عن أجمل أهدافه في مسيرته. فقال لنا: "أنا كنت رقم 10 ومولود في شهر اكتوبر.. لذلك سأختار لكم 10 أهداف".

سيتم استعراض الإجابات في 4 حلقات.

استرجع - محمود الخطيب يختار: (1) هذا الهدف جعل الناس تعرف من هو بيبو

استرجع – محمود الخطيب يختار: (2) هدف لا ينساه في بايرن ميونيخ..

وهذه هي الحلقة الثالثة تحت عنوان: هدف لم أتخيل أن أسجله.

يقول بيبو لـFilGoal.com: "في مباراة كوتوكو سنة 1978 وصلتني كرة عالية على حدود منطقة الجزاء".

وتابع "وقتها فكرت. الكرة صعبة، لو صوبتها غالبا ستذهب في السماء وسيكون منظري غير جيد على الإطلاق وسط اللاعبين :)".

وأضاف "لكن لو جاءت....".

وابتسم مفصحا "كل هذا جال في خاطري سريعا. في النهاية قلت لنفسي لو وصلت على المنطقة التي أريدها في قدمي ستكون هدفا رائعا. فلماذا لا أجرب".

وأتم "هذا الهدف لم أتخيل أن أسجله وأن يكون جميلا. من الأهداف الـ10 فعلا المقربة لقلبي".