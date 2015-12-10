' السيد حمدي لا يتعاطى المخدرات والقضية ملفقة '

تقرر حبس السيد حمدي مهاجم مصر المقاصة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته أقراص مخدرة في كمين بشبرا الخيمة فجر اليوم.

لكن مصدر مقرب للاعب نفى لـFilGoal.com أن اللاعب يتعاطى المخدرات مشيرا إلى أن القضية ملفقة.

وقال المصدر "ما حدث أن اللاعب كان في طريقه للمنزل بعد خروجه من أحد البرامج التليفزيونية، ثم تم توقيفه في أحد الكمائن بسبب عدم وجود لوحات معدنية على السيارة".

وأضاف "بعدها حدثت مشادة بينه وبين الضابط ليتطور الأمر إلى ذلك".

وأردف "اللاعب نفى تماما تعاطيه للأقراص المخدرة وسيتم أخذ عينة دم منه للتأكد".