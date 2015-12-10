اتحاد الكرة: القاهرة والدفاع الجوي يعودان لاستضافة مباريات الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن اتفاقه مع وزارتي الداخلية والدفاع على عودة استادي القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة المباريات في المرحلة المقبلة.

وعقد المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم اجتماعا مع مسؤولي الوزارتين واتفقا على تأجيل فكرة عودة الجماهير لمدرجات الملاعب في مباريات الدوري.

وستكون مباراة طلائع الجيش والزمالك يوم 20 ديسمبر المقبل هي الأولى التي تقام على استاد الدفاع الجوي أو القاهرة بعد فترة طويلة لم تجر أية لقاءات على الملعبين المميزين.

وخاض الأهلي معظم مباريات الدور الأول من الدوري الموسم الماضي على استاد القاهرة بينما لعب الزمالك نفس اللقاءات في الدفاع الجوي قبل فاجعة 8 فبراير الماضي حين سقط 20 مشجعا له قبل لقاء إنبي على الاستاد الموجود في ضاحية القاهرة الجديدة.