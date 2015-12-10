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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد خليفة الصيري القمزي

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد خليفة الصيري القمزي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد خليفة الصيري القمزي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد خليفة الصيري القمزي.

فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء المغفور له باذن الله تعالى في منطقة الممزر في دبي مساء اليوم .. حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى انجال الفقيد وذويه .. راجيا الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته " انا لله وانا اليه راجعون".
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