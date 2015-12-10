رئيس الأرجنتين يلعب مباراة مصغرة قبل ساعات من تنصيبه

(إفي): لعب الرئيس الأرجنتيني المنتخب ماوريسيو ماكري مباراة كرة قدم "مصغرة" مع الرئيس البوليفي إيفو موراليس قبل ساعات على تنصيبه رئيسا جديدا.

وأقيمت المباراة الأربعاء في نادي بوكا جونيورز الذي تولى ماكري رئاسته على مدار 12 عاما قبل أن يدخل عالم السياسة، بحسب ما أعلنه تحالف "التغيير" المحافظ الذي يتزعمه ماكري والذي لم يفصح عن مزيد من التفاصيل عن المباراة أو نتيجتها.

وكان موراليس، وهو من محبي كرة القدم مثل ماكري، قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى بوينوس آيرس لتوديع الرئيسة الأرجنتينية المنتهية ولايتها كريستينا فرنانديث.

ويعتزم موراليس أن يحضر اليوم مراسم تنصيب ماكري.