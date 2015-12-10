مونديال الأندية - بالفيديو.. بطل اليابان يطيح بأوكلاند ' القياسي ' ويضرب موعدا مع مازيمبي

استطاع سانفريس هيروشيما بطل اليابان التغلب على أوكلاند سيتي ممثل أوقيانوسيا في افتتاح بطولة العالم للأندية الخميس.

وتغلب هيروشيما الذي يشارك بسبب استضافة بلاده للبطولة على أوكلاند الذي يشارك للمرة السابعة في تاريخه كرقم قياسي بهدف دون رد سجله يوسوكي ميناجاوا في الدقيقة التاسعة.

وكان أوكلاند هو المستحوذ على مجريات اللقاء حيث وصلت نسبة امتلاكه للكرة أكثر من 65% لكنه لم يستطع ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

وضرب هيروشيما موعدا مع بطل إفريقيا مازيمبي الكونجولي يوم 13 ديسمبر المقبل وسيواجه الفائز منهما فريق ريفر بلات بطل أمريكا الجنوبية يوم 16 في الدور نصف النهائي.

وحصل بذلك أوكلاند على المركز السابع في البطولة التي يحمل لقبها نادي ريال مدريد بعدما حصد الميدالية البرونزية العام الماضي في المغرب.

شاهد الهدف.