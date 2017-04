Trumbo يترشّح لثلاث جوائز Screen Actors Guild

أعلن الممثلان Anthony Mackie و Anna Faris عن أسماء المرشحين لجوائز الـ Screen Actors Guild Awards لعام 2016 وهي جوائز تُمنح من قِبل رابطة ممثلي الشاشة في هوليوود، حيث حصد فيلم Trumbo ثلاثة ترشيحات كأفضل طاقم ممثلين وأفضل ممثل لـ Bryan Cranston وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Helen Mirren والتي بدورها حصدت ترشيحاً ثانياً كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Woman in Gold . يعلن عن أسماء الفائزين في الحفل الـ 22 لجوائزScreen Actors Guild في 30 يناير المقبل. فيما يلي اللائحة الكاملة للمرشحين:

أفضل ممثل في دور رئيسي

BRYAN CRANSTON عن فيلم TRUMBO

JOHNNY DEPP عن فيلم BLACK MASS

LEONARDO DiCAPRIO عن فيلم THE REVENANT

MICHAEL FASSBENDER عن فيلم STEVE JOBS

EDDIE REDMAYNE عن فيلم THE DANISH GIRL

أفضل ممثلة في دور رئيسي

CATE BLANCHETT عن فيلم CAROL

BRIE LARSON عن فيلم ROOM

HELEN MIRREN عن فيلم WOMAN IN GOLD

SAOIRSE RONAN عن فيلم BROOKLYN

SARAH SILVERMAN عن فيلم I SMILE BACK

أفضل ممثل في دور مساعد

CHRISTIAN BALE عن فيلم THE BIG SHORT

IDRIS ELBA عن فيلم BEASTS OF NO NATION

MARK RYLANCE عن فيلم BRIDGE OF SPIES

MICHAEL SHANNON عن فيلم 99 HOMES

JACOB TREMBLAY عن فيلم ROOM

أفضل ممثلة في دور مساعد

ROONEY MARA عن فيلم CAROL

RACHEL McADAMS عن فيلم SPOTLIGHT

HELEN MIRREN عن فيلم TRUMBO

ALICIA VIKANDER عن فيلم THE DANISH GIRL

KATE WINSLET عن فيلم STEVE JOBS

أفضل طاقم ممثلين في فيلم

BEASTS OF NO NATION

THE BIG SHORT

SPOTLIGHT

STRAIGHT OUTTA COMPTON

TRUMBO