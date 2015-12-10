Trumbo يترشّح لثلاث جوائز Screen Actors Guild
الخميس 10-12-2015 13:14
أعلن الممثلان Anthony Mackie و Anna Faris عن أسماء المرشحين لجوائز الـ Screen Actors Guild Awards لعام 2016 وهي جوائز تُمنح من قِبل رابطة ممثلي الشاشة في هوليوود، حيث حصد فيلم Trumbo ثلاثة ترشيحات كأفضل طاقم ممثلين وأفضل ممثل لـ Bryan Cranston وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Helen Mirren والتي بدورها حصدت ترشيحاً ثانياً كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Woman in Gold . يعلن عن أسماء الفائزين في الحفل الـ 22 لجوائزScreen Actors Guild في 30 يناير المقبل. فيما يلي اللائحة الكاملة للمرشحين:
أفضل ممثل في دور رئيسي
BRYAN CRANSTON عن فيلم TRUMBO
JOHNNY DEPP عن فيلم BLACK MASS
LEONARDO DiCAPRIO عن فيلم THE REVENANT
MICHAEL FASSBENDER عن فيلم STEVE JOBS
EDDIE REDMAYNE عن فيلم THE DANISH GIRL
أفضل ممثلة في دور رئيسي
CATE BLANCHETT عن فيلم CAROL
BRIE LARSON عن فيلم ROOM
HELEN MIRREN عن فيلم WOMAN IN GOLD
SAOIRSE RONAN عن فيلم BROOKLYN
SARAH SILVERMAN عن فيلم I SMILE BACK
أفضل ممثل في دور مساعد
CHRISTIAN BALE عن فيلم THE BIG SHORT
IDRIS ELBA عن فيلم BEASTS OF NO NATION
MARK RYLANCE عن فيلم BRIDGE OF SPIES
MICHAEL SHANNON عن فيلم 99 HOMES
JACOB TREMBLAY عن فيلم ROOM
أفضل ممثلة في دور مساعد
ROONEY MARA عن فيلم CAROL
RACHEL McADAMS عن فيلم SPOTLIGHT
HELEN MIRREN عن فيلم TRUMBO
ALICIA VIKANDER عن فيلم THE DANISH GIRL
KATE WINSLET عن فيلم STEVE JOBS
أفضل طاقم ممثلين في فيلم
BEASTS OF NO NATION
THE BIG SHORT
SPOTLIGHT
STRAIGHT OUTTA COMPTON
TRUMBO