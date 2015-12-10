أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Trumbo يترشّح لثلاث جوائز Screen Actors Guild

Google+ Print

الخميس 10-12-2015 13:14

أعلن الممثلان Anthony Mackie و Anna Faris عن أسماء المرشحين لجوائز الـ Screen Actors Guild Awards لعام 2016 وهي جوائز تُمنح من قِبل رابطة ممثلي الشاشة في هوليوود، حيث حصد فيلم Trumbo ثلاثة ترشيحات كأفضل طاقم ممثلين وأفضل ممثل لـ Bryan Cranston وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Helen Mirren والتي بدورها حصدت ترشيحاً ثانياً كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Woman in Gold . يعلن عن أسماء الفائزين في الحفل الـ 22 لجوائزScreen Actors Guild في 30 يناير المقبل. فيما يلي اللائحة الكاملة للمرشحين:

أفضل ممثل في دور رئيسي
BRYAN CRANSTON عن فيلم TRUMBO
JOHNNY DEPP عن فيلم BLACK MASS
LEONARDO DiCAPRIO عن فيلم THE REVENANT
MICHAEL FASSBENDER عن فيلم STEVE JOBS
EDDIE REDMAYNE عن فيلم THE DANISH GIRL

أفضل ممثلة في دور رئيسي
CATE BLANCHETT عن فيلم CAROL
BRIE LARSON عن فيلم ROOM
HELEN MIRREN عن فيلم WOMAN IN GOLD
SAOIRSE RONAN عن فيلم BROOKLYN
SARAH SILVERMAN عن فيلم I SMILE BACK

أفضل ممثل في دور مساعد
CHRISTIAN BALE عن فيلم THE BIG SHORT
IDRIS ELBA عن فيلم BEASTS OF NO NATION
MARK RYLANCE عن فيلم BRIDGE OF SPIES
MICHAEL SHANNON عن فيلم 99 HOMES
JACOB TREMBLAY عن فيلم ROOM

أفضل ممثلة في دور مساعد
ROONEY MARA عن فيلم CAROL
RACHEL McADAMS عن فيلم SPOTLIGHT
HELEN MIRREN عن فيلم TRUMBO
ALICIA VIKANDER عن فيلم THE DANISH GIRL
KATE WINSLET عن فيلم STEVE JOBS

أفضل طاقم ممثلين في فيلم
BEASTS OF NO NATION
THE BIG SHORT
SPOTLIGHT
STRAIGHT OUTTA COMPTON
TRUMBO

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي