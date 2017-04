كرتون ودراما جديد الصالات العربية

ديناصور تائه يساعده ولد برّي وصراع على السلطة على طريقة Shakespeare. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

The Good Dinosaur

بعد النجاح الذي حققه فيلم Inside Out هذا الصيف على شباك التذاكر العالمي، تعود شركتا Pixar و Disney الى الصالات اللبنانية هذا الأسبوع من خلال فيلم كرتوني ثاني بعنوان The Good Dinosaur، تدور قصته حول الصداقة التي تجمع ديناصور تائه من فصيلة الـ Apatosaurus اسمه Arlo بولد برّي أطلق عليه هذا الأخير إسم Spot. الفيلم ممكن وصفه بالرائع، سينال إعجاب الكبار كما الصغار الذين سيلمسون بعد مشاهدته قيمة العائلة وأهمية الصداقة. ما هو ملفت في هذا الفيلم الخلفيات الكرتونية التي قد نخالها غير مرسومة وللحظات نشعر بأننا نشاهد فيلماً عادياً غير كرتوني. The Good Dinosaur يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Macbeth

صحيح أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها اقتباس مسرحية William Shakespeare الشهيرة Macbeth على الشاشة الكبيرة ولكن من البديهي التنويه بأن النسخة الجديدة من Macbeth (وبالرغم من صعوبة مشاهدتها !!!) هي الأفضل حتى اليوم بعد فيلم الممثل والمخرج Orson Welles الذي يحمل العنوان نفسه ويعود إنتاجه الى العام 1948، علماً أن المخرجين الكبيرين Akira Kurosawa و Roman Polanski أخرج كل واحد منهما فيلماً مقتبساً عن هذه المسرحية. النسخة الجديدة من فيلم Macbeth هي للمخرج الاسترالي الموهوب Justin Kurzel والبطولة للممثل Michael Fassbender الذي يؤدي دوره بشكل محترف جداً وتشاركه البطولة الممثلة الفرنسية Marion Cotillard. بثلاث كلمات يمكن وصف النسخة الجديدة من فيلم Macbeth وهي قاسي و وحشي وحاد والذي يعرض حالياً في مصر وسلطنة عمان ولبنان.