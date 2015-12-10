أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كرتون ودراما جديد الصالات العربية

Google+ Print
كرتون ودراما جديد الصالات العربية كرتون ودراما جديد الصالات العربية

الخميس 10-12-2015 13:23

ديناصور تائه يساعده ولد برّي وصراع على السلطة على طريقة Shakespeare. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

The Good Dinosaur
بعد النجاح الذي حققه فيلم Inside Out هذا الصيف على شباك التذاكر العالمي، تعود شركتا Pixar و Disney الى الصالات اللبنانية هذا الأسبوع من خلال فيلم كرتوني ثاني بعنوان The Good Dinosaur، تدور قصته حول الصداقة التي تجمع ديناصور تائه من فصيلة الـ Apatosaurus اسمه Arlo بولد برّي أطلق عليه هذا الأخير إسم Spot. الفيلم ممكن وصفه بالرائع، سينال إعجاب الكبار كما الصغار الذين سيلمسون بعد مشاهدته قيمة العائلة وأهمية الصداقة. ما هو ملفت في هذا الفيلم الخلفيات الكرتونية التي قد نخالها غير مرسومة وللحظات نشعر بأننا نشاهد فيلماً عادياً غير كرتوني. The Good Dinosaur يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Macbeth
صحيح أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها اقتباس مسرحية William Shakespeare الشهيرة Macbeth على الشاشة الكبيرة ولكن من البديهي التنويه بأن النسخة الجديدة من Macbeth (وبالرغم من صعوبة مشاهدتها !!!) هي الأفضل حتى اليوم بعد فيلم الممثل والمخرج Orson Welles الذي يحمل العنوان نفسه ويعود إنتاجه الى العام 1948، علماً أن المخرجين الكبيرين Akira Kurosawa و Roman Polanski أخرج كل واحد منهما فيلماً مقتبساً عن هذه المسرحية. النسخة الجديدة من فيلم Macbeth هي للمخرج الاسترالي الموهوب Justin Kurzel والبطولة للممثل Michael Fassbender الذي يؤدي دوره بشكل محترف جداً وتشاركه البطولة الممثلة الفرنسية Marion Cotillard. بثلاث كلمات يمكن وصف النسخة الجديدة من فيلم Macbeth وهي قاسي و وحشي وحاد والذي يعرض حالياً في وسلطنة عمان ولبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني