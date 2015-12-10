Catherine Zeta-Jones تحتفل بعيد ميلاد حماها الـ 99

كشفت النجمة Catherine Zeta-Jones عن حبّها العميق لحماها النجم المخضرم Kirk Douglas في رسالة شاركت متتبعيها فيها بمناسبة عيد ميلاده الـ 99.

نعم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، Kirk Douglas، إحتفل بعيد ميلاده الـ 99.



فقد نشرت Catherine على إنستقرام صورة بالأبيض والأسود تجمعها بوالد زوجها Michael Douglas ، وهي تقوم بتقبيله على خده. وعلقت على الصورة:

"عيد ميلاد سعيداً لأعزّ حمى، Kirk. 99 عاماً وما زلت شاباً. أحبك ."

Michael Douglas ، 71 عاماً، نشر على فيس بوك صورة لوالده من إحدى أفلامه وكتب بدوره معايدة الى والده :

"عيد ميلاد سعيد 99 يا والدي.. أحبك."



المعروف أن الأب وإبنه على علاقة وثيقة جداً، وتضاعفت علاقتهما هذه خلال مرض Michael بالسرطان وتغلبه عليه.



وكان Michael Douglas وزوجته قد احتفلا قبل أسابيع قليلة بـ 15 عاماً من الزواج، لم تخلو من الصعوبات والتهديدات بالإنفصال، أنجبا فيها ديلان، 15 عاما وكاريس، 12 عاماً، وقد أصيب Michael العام 2010 بسرطان الحنجرة، وأعلنت Catherine العام 2011 أنها مصابة باضطرابات ثنائية القطب. ومع أن فارق العمر كبير بينهما، إلا أنهما مولدين في اليوم نفس، أيّ 25 سبتمبر/ أيلول، وقد أطلقت عليهما الصحافة العالمية لقب الثنائي الأكثر وفاء في تاريخ مشاهير هوليوود.

Michael Douglas ينفصل عن Catherine Zeta Jones بعد 13 عاماً