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وزير الداخلية داخل منافذ المنتجات الغذائية لضمان وصول السلع للبسطاء

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تفقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم، الخميس، أحد منافذ أمان للمنتجات الغذائية، بمنطقة مدينة نصر، التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.

وناقش وزير الداخلية، الموظف المسئول عن بيع السلع داخل المنفذ حول أطر وأساليب البيع ومدى إقبال المواطنين على الشراء.

واطمأن الوزير على توافر السلع الغذائية بالمنفذ بكميات تكفى لاحتياجات المواطنين بتلك المنطقة، والتقى مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن امتنانهم بالمشروع وبجهود وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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