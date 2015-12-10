تشكيل ائتلاف "دعم مؤسسة الرئاسة" من المجتمع المدنى بالإسكندرية

أعلن عدد من النشطاء بمحافظة الإسكندرية، عن تشكيل ائتلاف المجتمع المدنى لدعم مؤسسة الرئاسة، فى مبادرة جديدة سوف تنطلق أولى فعالياتها الأسبوع القادم.

حيث أشار محمد الكسار، مؤسس الائتلاف وعضو هيئة تدريس منتدب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن الائتلاف هو محاولة لجمع أفكار التطوير فى المجلات المختلفة ومناقشتها وصياغتها وإيصالها لمؤسسة الرئاسة كنوع من المشاركة الإيجابية بالتوجه للأفضل والدعم فى اتخاذ القرار.

وأشار فى تصريحات خاصة باليوم السابع إلى أن الائتلاف يستهدف فتح مجال ونافذة لأى شخص وطنى ليس له انتماءات حزبية أو سياسية أو أطماع فى السلطة أنه يخرج أفكاره ومقترحاته فى التطوير فقط الصالح العام، تدفعهم وطنيتهم لتوظيف إمكاناتهم العلمية وخبرتهم العملية لإيجاد حلول غير تقليدية نصل بتنفيذها إلى أعلى درجات الثقة بين المواطن وقيادته.

كما يخاطب الائتلاف الفئة صاحبة الفكر والرؤية التطويرية غير التقليدية، وتقوم بتجميع الأفكار والمقترحات وتوجهها لطريق الخروج من مجرد فكرة أو رؤية عند صاحبها فقط عن طريق إيصالها إلى أعلى جهة اتخاذ قرار فى الدولة لكى تخرج بإذن الله إلى حيّز التنفيذ الفعلى للصالح العام.

وأكد أن الائتلاف يعد حاليا تحت التأسيس، حيث سيتم إشهاره كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح أن الائتلاف سوف يتضمن إنشاء بنك الأفكار يكون الهدف منه فتح نافذة لكل ذوى العلم والخبرة والرؤى غير التقليدية من المصريين الوطنيين لتجميع الأفكار غير التقليدية والمبنية على أسس علمية وخبرات عملية وطنية دون أهداف سياسية أو حزبية عن طريق تلقى المقترح من المبادر ودراسته عن طريق لجنة فنية متخصصة من ذوى العلم والخبرة والوطنية لدراسته وصياغته فى تصور متكامل ثم وضعه فى شكله الفنى المتكامل للعرض ثم إرساله لمؤسسة الرئاسة بأسماء أصحابها حماية للملكية الفكرية وأخيرا متابعة تنفيذها لإزالة أى معوقات قد تواجهها.

وحول شروط الانضمام للائتلاف، أشار إلى الائتلاف يشترط أن يكون العضو ذا سمعة طيبة ومن ذوى العلم والمعرفة والثقافة والتميز فى تخصصه سواء فى مصر أو فى الخارج.

وألا يكون له انتماءات حزبية خاصة من الحزب الوطنى المنحل أو الإخوان الإرهابية، وأن يكون هدفه الصالح العام فقط دون أى مصالح شخصية، مؤكدا أن المبادرة عمل تطوعى للصالح العام.