بالصور: أطباء يستخرجون مبلغ مالي من داخل بطن مريض !

قاعدة يعرفها كل الأطباء وهي إذا أشتبه في شيئ داخل بطن أي مريض ولم يتضح بالفحوصات اللازمة والأشعة المختلفة مثل الأشعة والتلفيزيونية “السونار” والأشعة المقطعية وغيرها فإن الأطباء يعودون لليقين وهو إكتشاف البطن عن طريق عملية إستكشافية ويتم فيها فتح البطن بالكامل من أسف الصدر وحتى السرة وهى عملية سهلة للأطباء ولكنها متعبة بالطبع للمريض.

ولكن إذا اكتشف الطبيب من خلال الفحوصات ما هية الشيئ أو حدد مكان جسم خارجي داخل الجسد فإنه يدخل إليه مباشرة بعملية ستئصال عن طريقة المنظار أو عن طريق جراحة عادية ويتميز المنظار بفتحة أصغر بكثير من الجراحات العادية.

وفي هذه الحالة طبقا لما ورد على لسان أحد الأطباء باسيوط على صفحته على الفيس بوك قدم مريض لمستشفى الجامعة بكلية الطب مصابا بألم شديد في بطنه يلازمه منذ فترة وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود جسم غريب داخل الأمعاء على شكل إسطواني وتسبب في إلتهابات شديدة في جدار الأمعاء.

تم إجراء الجراحة العاجلة ليكتشف الأطباء أن الذي يرقد بأمعاء الرجل هل لفافة من البلاستيك تغلف أوراق نقدية ملفوفة بدقة شديدة على شكل إسطواني وقد بلعها الرجل ويقول الشاب الذي نشر القصة على الفيس بوك أن المبلغ في حدود ألف جنيه!

ونشير الى أن العهدة على من نشر القصة وقد أحببنا فقط نقلها إليكم.

صورة الأمعاء وداخلها الجسم الإسطواني:

شبكةعيونالإخبارية

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