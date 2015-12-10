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3 نواب يساندون عمال شركة الترسانة بالسويس فى المطالبة بـ"كادر الهيئة"

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3 نواب يساندون عمال شركة الترسانة بالسويس فى المطالبة بـ"كادر الهيئة" 3 نواب يساندون عمال شركة الترسانة بالسويس فى المطالبة بـ"كادر الهيئة"
شهدت شركة ترسانة السويس البحرية دخول 3 من أعضاء مجلس النواب فى اعتصام مفتوح مع عمال 5 شركات خدمات بحرية بمدن القناة، للمطالبة بالانضمام لكادر هيئة قناة السويس رسميا طبقا للقانون.

وتوجه إلى مقر الشركة صباح اليوم النائب عبد الحميد كمال والنائب طلعت خليل، وعقد كل منهما لقاءات مع العمال للتأكيد على حقوقهم القانونية، كما توجه أمس لمقر الشركة النائب طارق متولى وعقد لقاء مع رئيس الشركة والعمال.

يذكر أن شركة ترسانة السويس البحرية شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الاعتصامات والتوقفات والإضرابات ومشاكل إدارية وغرق الحوض العائم بالشركة، بسبب ما وصفه العمال بالإهمال وعدم تطوير الشركة وتطبيق القانون الخاص بالعمال، والانضمام رسميا لهيئة قناة السويس ويكونون تابعين لها ماليا كما يتبعونها إداريا.

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