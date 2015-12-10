الإفراط فى تناول القهوة والتوابل من أسباب احتقان البروستاتا

دور غدة البروستاتا

احتقان البروستاتا من الأمراض الشائعة بين الرجال، وترجع أسباب الإصابة به للعديد من العوامل.>البروستاتا هى الغدة المسئولة عن إفراز الهرمون الذكرى لدى الرجال، وتبعا لرأى محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والذكورة، فغدة البروستاتا تحتوى على العديد من الحويصلات ذات القنوات الدقيقة والتى تتجمع وتفتح بمجرى البول الخلفى.

تلعب البروستاتا دوراً مهماً بالنسبة للحيوانات المنوية، وكذلك تفرز غدة البروستاتا سائلاً حمضياً شفاف اللون، ويحتوى على كمية من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وبعض الإنزيمات، كما يحتوى هذا السائل على بعض المركبات غير البروتينية، والتى تساعد على مقاومة الجراثيم والقضاء عليها.

>من المواد الهامة التى تفرزها غدة البروستاتا أيضا الزنك، حيث يوجد بتركيز أكثر من أى عضو بالجسم، وتعتبر مادة الزنك ضرورية للحيوانات المنوية.

احتقان البروستاتا

أسباب احتقان البروستاتا

مخاطر احتقان البروستاتا

أعراض احتقان البروستاتا وطرق العلاج

>احتقان البروستاتا يحدث نتيجة لزيادة معدل الدورة الدموية بالبروستاتا، و عند فحص البروستاتا المحتقنة تكون مؤلمة وقد تكون متضخمة.> من الأسباب التى تؤدى إلى احتقان البروستاتا تبعا لرأى الساعى هى:>-الإسراف فى ممارسة العادة السرية.>- عدم تنظيم المعاشرة الجنسية، إذ لا بد من الاعتدال فى ذلك دون الإفراط أو التفريط.>- التعرض لالتهابات البروستاتا البكتيريا والفيروسية.> - الإكثار من تناول القهوة والشاى والتوابل.>يوضح الساعى أن خطورة احتقان البروستاتا، تكمن فى كون الاحتقان يهيئ الفرصة لإصابة البروستاتا بالجراثيم المختلفة، ويكون المصاب باحتقان البروستاتا أكثر عرضة لالتهابات البروستاتا من غيره.> من أهم أعراض احتقان البروستاتا، حرقان عند التبول وتقطع بالبول وسرعة القذف، ونزول الدم مع المنى، والعلاج يعتمد على الابتعاد عن محفزات الاحتقان المذكورة أعلاه، مع استخدام مضادات الاحتقان، وكذلك المضادات الحيوية فى حال الالتهابات.