بالصور..الديلى ميل :استخدام عارضات الأزياء البكبوظات ترويج لزيادة الوزن

قد يتخذ البعض عارضات الأزياء قدوة لهم، وحافزا للوصول للوزن المثالى، لكن إذا كانت العارضات صاحبات وزن زائد ويجمعن بين البدانة والجمال وحسن المظهر والملبس فقد يكون لذلك دور فى فى نشر فكرة قبول زيادة الوزن .

هذا ما أكده الموقع الالكترونى لصحيفة"ديلى ميل" البريطانية من خلال تقرير أشار إلى أن استخدام عارضات الأزياء صاحبات الوزن الزائد فى الحملات الإعلانية، قد يساعد على البدانة والتشجيع على قبول فكرة زيادة الوزن عند الكثير من الأشخاص.

حسب التقرير حذر باحثون كنديون من استخدام عارضات الأزياء صاحبات الوزن الزائد فى الحملات الإعلانية، لأن ذلك يروج بقبول فكرة زيادة الوزن وهو ما له تأثير ضار على سلوك الجمهور وزيادة القلق حول شكل الجسم نتيجة للتأثير العكسى على النتيجة المطلوبة، كما أكدت الدراسة أنه لابد من التركيز على مضمون الحملات الاعلانية ولا يجب أخذ شكل الجسم مقياس سواء الزيادة أو النقصان للإعلانات حتى لا يتأثر سلوك الجمهور.

قال باحثون أن استخدام عارضات الأزياء اللاتى يعانين من نقص الوزن أيضا، له تأثير على سلوك الجمهور ونمط الحياة.



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