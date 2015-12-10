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مصدر بـ"أمن الجيزة": منفذا حادث كمين المنوات استهدفا "خفير البدرشين"

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مصدر بـ"أمن الجيزة": منفذا حادث كمين المنوات استهدفا "خفير البدرشين" مصدر بـ"أمن الجيزة": منفذا حادث كمين المنوات استهدفا "خفير البدرشين"
قال مصدر أمنى بالجيزة، إن المتهمين بقتل الخفير النظامى المكلف بتأمين مكتب بريد ميت رهينة بالبدرشين، قاموا بتنفيذ حادث كمين المنوات الأسبوع الماضى، والذى أدى لاستشهاد مجندين و2 أمناء شرطة.

وأضاف المصدر، أن الطريقة التى تم بها استهداف كمين المنوات، هى نفس الطريقة التى تم بها استهداف الخفير، مؤكدا أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، وفحص عدد من المشتبه بهم فى الواقعة.


>الداخلية: استشهاد خفير نظامى أمام مكتب بريد فى البدرشين.. ونلاحق الجناة
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