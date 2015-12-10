أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

حقيقة ترقيم الحمير”برقم قومى” في مصر بقرار جمهوري !!

Google+ Print
حقيقة ترقيم الحمير”برقم قومى” في مصر بقرار جمهوري !! حقيقة ترقيم الحمير”برقم قومى” في مصر بقرار جمهوري !!

أفاد السيد / عصام عبد الشكور مدير عام الهيئة العامة للخدمات البيطرية  ان ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ترقيم الحمير برقم قومي ليس دقيقاً كما أشيع .

ووضح مدير عام الهيئة  ان هناك بالفعل قراراً جمهورياً صادر فى عام 2014 ينص على ترقيم  فصائل معينة من الحيوانات فيما عدا الخيول .

كما أشار الى ان الهدف من عملية ترقيم الحيوانات هو معرفة اعدادها لتوفير الادوية واللقاحات  وتتبع حركة الحيوان من محافظة الى اخرى .

وتابع  عصام عبد الشكور  الى ان  الارقام  تزال فوراً من الدفاتر  بمجرد نفوق الحيوان او عندما يذبح .

هذا ومن الجدير بالذكر انه الآونة الاخيرة شهدت بعض الحالات التى قام فيها اصحاب المحال التجارية ، والمطاعم بذبح الحمير وبيعها للمواطنين باعتبارها لحوم صالحة للاستخدام الآدمي ،الامر الذى ادى الى ردود افعال واسعة في وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي  والتي بلغت الى حد السخرية ، واخرها ما تم تناقله قريبا حول اصدار بطاقات رقم قومي للحمير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني