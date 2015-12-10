حقيقة ترقيم الحمير”برقم قومى” في مصر بقرار جمهوري !!

أفاد السيد / عصام عبد الشكور مدير عام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ترقيم الحمير برقم قومي ليس دقيقاً كما أشيع .

ووضح مدير عام الهيئة ان هناك بالفعل قراراً جمهورياً صادر فى عام 2014 ينص على ترقيم فصائل معينة من الحيوانات فيما عدا الخيول .

كما أشار الى ان الهدف من عملية ترقيم الحيوانات هو معرفة اعدادها لتوفير الادوية واللقاحات وتتبع حركة الحيوان من محافظة الى اخرى .

وتابع عصام عبد الشكور الى ان الارقام تزال فوراً من الدفاتر بمجرد نفوق الحيوان او عندما يذبح .

هذا ومن الجدير بالذكر انه الآونة الاخيرة شهدت مصر بعض الحالات التى قام فيها اصحاب المحال التجارية ، والمطاعم بذبح الحمير وبيعها للمواطنين باعتبارها لحوم صالحة للاستخدام الآدمي ،الامر الذى ادى الى ردود افعال واسعة في وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي بلغت الى حد السخرية ، واخرها ما تم تناقله قريبا حول اصدار بطاقات رقم قومي للحمير .

شبكةعيونالإخبارية

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