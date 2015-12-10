تقرير في الجول – أرقام قياسية أوروبية لم يكسرها ميسي أو رونالدو بعد

أرقام قياسية عديدة يكسرها ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد كل أسبوع.. لكن هذا ليس موضوعنا هنا.

الثنائي يتصارعان من أجل لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.. حيث سجل البرتغالي 88 هدفا وسجل الأرجنتيني 80 فقط.

لكن.. هل تعلم ما هي الأرقام القياسية التي لم يكسرها الثنائي بعد؟ التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي "يويفا" يجيب.

أهداف المباريات النهائية

أكثر من سجلوا في النهائيات الكأس الأوروبية هم أساطير ريال مدريد فيرينتس بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو برصيد 7 أهداف لكل منهما.

كما يعد دي ستيفانو أكثر مسجل في عدد معين من النهائيات حيث سجل في 5 نهائيات من أعوام 1956 لعام 1960.

أما بوشكاش فيحمل لقب أكثر أهداف مسجلة في نهائي واحد حيث سجل 4 أهداف في نهائي عام 1960 بين ريال مدريد وفرانكفورت والذي انتهى 7-3 للميرينجي.

بالنسبة للعصر الحديث ودوري أبطال أوروبا.. فيحمل دانييلي ماسارو وكارل هاينز ريدل وهيرنان كريسبو وفيليبو إنزاجي ودييجو ميليتو الرقم القياسي لعدد الأهداف في نهائي واحد برصيد هدفين.

رونالدو وميسي لم يسجلا سوى هدفين لكل منهما في مشاركتهما في المباريات النهائية.

وبتسجيلهم في مباراتين نهائيتين، يتساوى ميسي ورونالدو مع راؤول جونزاليس وصامويل إيتو.

أهداف دوري المجموعات

رغم كسره لرقم عدد الأهداف المسجلة في دور المجموعات في دوري الأبطال لموسم واحد.. إلا أن رونالدو لم يكسر الرقم المسجل بإسم الرجل الذي يرتدي قميصه في ريال مدريد.

راؤول جونزاليس سجل 53 هدف في دور المجموعات عبر التاريخ.. فيما سجل رونالدو 49 هدف.

وسجل ميسي 47 هدف في دور المجموعات.

أهداف دور الثمانية ونصف النهائي

هنا يتصدر دي ستيفانو برصيد 14 هدف لدور الثمانية و11 لنصف النهائي.

رونالدو سجل 12 هدف في دور الثمانية و8 في دور نصف النهائي.. أما ميسي فسجل 10 أهداف و4 أهداف على الترتيب.

النجاح مع فرق مختلفة

أكثر من حقق البطولة مع فرق مختلفة هو كلارنس سيدورف (أياكس 1995، ريال مدريد 1998، ميلان 2003 و2007)

أما أكثر لاعب سجل لفرق مختلفة في دوري الأبطال هو زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل لـ6 فرق (أياكس، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان)

رونالدو سجل في دوري الأبطال لمانشستر يونايتد وريال مدريد.. أما ميسي فلم يسجل سوى لبرشلونة.

أكبر هداف

على ميسي أو رونالدو التسجيل في نهائي دوري الأبطال عندما يبلغ عمرهما أكثر من 36 عاما و333 يوما.. عمر باولو مالديني عندما سجل في ليفربول في نهائي 2005

هذا يعني أن رونالدو عليه التسجيل في نهائي عام 2022 وعلى ميسي التسجيل بعده بعامين لكسر رقم المدافع الأنيق.

أما بالنسبة للبطولة ككل.. فعليهم أن يتخطوا عمر إيطالي آخر هو فرانشسكو توتي الذي سجل في عمر الـ38 عاما و59 يوما.

إذا.. رونالدو عليه التسجيل بعد الأول من أبريل عام 2023 وميسي عليه التسجيل بعد 22 أغسطس 2025 لكسر رقم إمبراطور روما.

أسرع هدف

أسرع هدف في دوري الأبطال مسجل بإسم المهاجم الهولندي روي ماكاي بقميص بايرن ميونخ حيث سجل في شباك ريال مدريد بعد مرور 10 ثواني عام 2007.

أما أسرع هدف في نهائي فهو هدف باولو مالديني بعد 53 ثانية من نهائي 2005 أمام ليفربول.

هاتريك

ميسي لديه 5 هاتريك في دوري أبطال أوروبا وهذا رقم قياسي.. أما رونالدو فلديه 3 فقط.

لكن كلاهما لا يحمل رقم أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال حيث سجله بافيتمبي جوميس بقميص ليون في 8 دقائق أمام دينامو زغرب عام 2011.

كما أن كلاهما لم يسجل أي هاتريك في مباراتين على التوالي.. لكن لويز أدريانو مهاجم شاختار فعل ذلك الموسم الماضي أمام باتي بوريسوف في الجولتين الثالثة والرابعة.

عدد الأهداف في موسم أوروبي كامل

فالكاو سجل 18 هدف في موسم أوروبي واحد.. لكن أهدافه جميعا أتت في الدوري الأوروبي بقميص أتلتيكو مدريد في موسم 2010/2011.

أكثر عدد أهداف سجله ميسي كان 14 في 2011/2012 فيما سجل رونالدو 17 الموسم قبل الماضي.