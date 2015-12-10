أهالى أبو كبير يستقبلون شهيد العريش بالزغاريد

استقبلت قرية خلف الله التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، جنازة الشهيد المجند إسلام محمد نوفل 21 سنة، بهتافات "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله"، "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وأطلقت السيدات الزغاريد احتفاء بالشهيد.

وتقدم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، صفوف المشيعين لجنازة شهيد الواجب، وخرجت الجنازة العسكرية والتى شارك فيها قيادات القوات المسلحة من الجيش الثانى والشرطة والآلاف من الأهالى، من مسجد قرية خلف الله مسقط رأس الشهيد.

وكلف محافظ الشرقية، عثمان شعلان رئيس مدينة أبوكبير، بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة فى مسقط رأسه، ووعد والديه برحلة عمرة تكريما لابنهما الشهيد.

من جانبها، قالت والدة الشهيد "حسبنا الله ونعم الوكيل قتلوا فرحة قلبى وكسرو قلبى، اللهم لا اعتراض على حكمه.. بس نفسى حقه وحق كل الشهداء يرجع، وودعت نجلها بجملة مع السلامة يا إسلام يا زينة الشباب، مع السلامة يا ابنى فى الجنة ونعيمها إن شاء الله".