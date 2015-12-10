طلاب الجامعات يتقاسمون جوائز "أسبوع المواهب" بجامعة المنوفية

اختتمت فعاليات أسبوع مواهب الجامعات المصرية، والذى نظمته جامعة المنوفية، بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا، والذى أقيم خلال الفترة من 5 حتى 9 ديسمبر الحالى، وشارك فيه 150 طالبًا وطالبة يمثلون 15 جامعة حكومية.

من جانبه، صرح أحمد عبد الواحد ماضى، مدير عام رعاية الشباب، بأن فعاليات الملتقى شملت العديد من المنافسات فى مجالات متعددة منها الشعر والزجل، والغناء الفردى، والإنشاد الدينى، والشطرنج، وتنس الطاولة، ومسابقة القصة القصيرة، والتصوير الفوتوغرافى، مشيرًا إلى أن جوائز المسابقة المركز الأول 500 جنيه، والثانى 400 جنيه، والثالث 300 جنيه، بالإضافة إلى درع المهرجان.

وقد حضر الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ختام الملتقى وتوزيع الجوائز على الفائزين، وأعلن كمال بديوى، مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، أسماء الفائزين وهم: فى القصة القصيرة فازت بالمركز الأول جامعة الإسكندرية، وجاءت جامعة بنها فى المركز الثانى، وفى التصوير الفوتوغرافى فازت بالمركز الأول جامعة السادات، وجامعة القاهرة فى المركز الثانى، وفى الفن التشكيلى فازت بالمركز الأول جامعة المنيا، والقاهرة بالمركز الثانى، وفى الإنشاد الدينى حصلت المنوفية على المركز الأول، وبنها بالمركز الثانى، وفى الغناء الفردى حصلت حلوان على المركز الأول، والمنوفية فى المركز الثانى، وفى الشعر جنوب الوادى على المركز الأول، وبنها بالمركز الثانى، وفى تنس الطاولة حصلت حلوان على المركز الأول، والإسكندرية بالمركز الثانى.