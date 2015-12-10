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محافظ دمياط: بدء تطبيق منظومة صرف الدقيق المدعم بالكروت الذكية

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محافظ دمياط: بدء تطبيق منظومة صرف الدقيق المدعم بالكروت الذكية محافظ دمياط: بدء تطبيق منظومة صرف الدقيق المدعم بالكروت الذكية
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان صحفى له اليوم الخميس، إنه تم تطبيق منظومة الخبز على مستودعات الدقيق، لتسهيل صرف الدقيق المدعم على المواطنين من أبناء محافظة دمياط، وسيتم توزيع الدقيق 82% مدعم على من يرغب من المواطنين صرف الدقيق باستخدام الكروت الذكية من مستودعات الدقيق المنتشرة بجميع نواحى المحافظة، بعد تزويد المستودعات بماكينات الصرف، وذلك بناءً على مساعى الدكتور المحافظ لاستعجال دعم المحافظة بماكينات الصرف الآلية لتطبيق منظومة صرف الدقيق على المستودعات، حيث تم دعم المحافظة بـ178 ماكينة صرف لدقيق المستودعات.

وأكد المحافظ أن المنظومة الجديدة للدقيق تتيح الاختيار للمواطن ما بين صرف الدقيق المدعم أو الخبز المدعم بالبطاقات الذكية، ضمن حصته الشهرية للخبز وفقًا للضوابط المنظمة لذلك حفاظًا على الدقيق المدعم ومنعًا لتسريبه لغير المستحقين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تلتزم بتطبيق المنظومة وفقاً للتوجية الوزارى الصادر من وزارة بالضوابط والقواعد الواردة، على أن يتم تحديد الحصص المقررة لكل بطاقة بواقع 10 كيلو جرامات شهرياً لكل فرد، طبقًا للجدول الاسترشادى الوارد.

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مصر 365

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