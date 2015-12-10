بالصور..محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء مركز علاج"فيروس سى" بمنطقة الحبيل

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، ظهر اليوم الخميس، أعمال إنشاء مشروع مركز علاج "فيروس سى" الذى يتم تنفيذه حالياً فى منطقة الحبيل، وذلك ضمن مشروع التنمية المجتمعية لصندوق تحيا مصر

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح مفصل عن المشروع من وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتورة ناهد محمد أحمد، والمهندسين القائمين على تنفيذ المشروع، والذى وصلت نسبة تنفيذه أكثر من 90%، ويضم غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى وصيدلية، والمقرر تسليمه فى نهاية شهر ديسمبر الجارى.

ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة، إن المركز سيكون إضافة قوية للقطاع الصحى بالمحافظة، وسيساهم فى التخفيف عن مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى، مؤكدة أن المركز سيتبع أحدث طرق العلاج الحديثة مع تقديم الخدمة بالمجان للمرضى.

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