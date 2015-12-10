جامعة المنيا تعقد ندوة توعية صحية عن الاكتشاف المبكر لأورام الثدى

عقدت ندوة توعية صحية بعنوان "الاكتشاف المبكر لأورام الثدى" بكلية التربية بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور فضل إبراهيم عميد كلية التربية، بالتنسيق بين قسم العلاج بالأشعة والطب النووى بكلية الطب وقطاع شئون البيئة بكلية التربية والإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أنه يأتى ذلك من حرص الجامعة على تحقيق الوعى الصحى لدى الفتيات والسيدات داخل الجامعة وتوعية سيدات الأسر المصرية ركيزة المجتمع المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محمد أحمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدى مصطفى كامل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب والدكتورة هدى مختار مدرس بقسم العلاج بالأشعة والطب النووى بكلية الطب وأحمد محمد عز مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة بأن مرض سرطان الثدى أكثر الأورام الخبيثة انتشاراً حيث تحتل أورام الثدى المرتبة الثانية من حيث الانتشار فى مصر وتنتشر بين سيدات المدن بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالقرى حيث يحقق الاكتشاف المبكر نسبة شفاء تصل إلى 80% كما يقلل الاكتشاف المبكر من نسبة خطورة هذا المرض على حياة المريض وتحديد علاج مناسب فى مراحله الأولى وتجنب التدخل الجراحى لاستئصال الورم فى الحالات المتأخرة.

وأوضحت الدكتورة هدى خلال الندوة خطوات الكشف المبكر لهذا المرض والتى تتم من خلال الفحص الذاتى للثدى والفحص الإكلينيكى بواسطة الجراح والفحص الدورى بالأشعة.

حيث أكد رئيس الجامعة على توفير الكلية لغرف مخصصة لتوقيع الكشف على السيدات بجوار قاعة الندوة.