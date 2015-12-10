البيان_تشكر_قراءها على شبكات التواصل الاجتماعي

انطلاقاً من شعارنا الدائم #البيان_القارئ_دائما، نتوجه بالشكر لقرائنا ومتابعينا على الشبكات الاجتماعية لتواصلهم وتفاعلهم الدائم والذي أثمر عن تصدر البيان لباقي الصحف المحلية في العدد الإجمالي للمتابعين على جميع الشبكات الاجتماعية .

حيث حققت البيان لـ 400 ألف متابع على موقع "تويتر" وما يفوق الـ 40 ألف متابع على "الإنستغرام" وما يقارب الـ 800 ألف متابع على الـ"فيسبوك"، في حين تعدت البيان الـ 80 ألف متابع على شبكة جوجل بلس والذي إن دلّ على شيء إنما يدل على مصداقية صحيفة البيان وشفافيتها في نقل الحدث أولاً بأول للقراء ومواكبة آخر الأحداث على الساحة المحلية والعربية والعالمية، وثقة المتابعين العالية بالصحيفة التي تأسست عام 1980

إلى ذلك تكون البيان الصحيفة العربية الأولى التي أطلقت حسابها على "سناب شات" ( AlBayanNews ) لتجعل القارئ في قلب الحدث على مدار الساعة عبر تغطيات مباشرة بالصور والفيديو للفعاليات المحلية والخليجية والعالمية.

ولأن إرضاء القارئ يأتي ضمن أولوياتنا في الصحيفة ، أطلقنا وسم #البيان_تشكر_قراءها تعزيزا و تقديرا لمكانتهم لدىنا، آملين استمرار تفاعلهم و مشاركتهم القيّمة معنا .

تويتر البيان

فيسبوك البيان

انستغرام البيان

جوجل بلس



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