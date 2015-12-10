أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

#البيان_تشكر_قراءها على شبكات التواصل الاجتماعي

Google+ Print

انطلاقاً من شعارنا الدائم #البيان_القارئ_دائما، نتوجه بالشكر لقرائنا ومتابعينا على الشبكات الاجتماعية لتواصلهم وتفاعلهم الدائم والذي أثمر عن تصدر البيان لباقي الصحف المحلية في العدد الإجمالي للمتابعين على جميع الشبكات الاجتماعية .

حيث حققت البيان لـ 400 ألف متابع على موقع "تويتر" وما يفوق الـ 40 ألف متابع على "الإنستغرام" وما يقارب الـ 800 ألف متابع على الـ"فيسبوك"، في حين تعدت البيان الـ 80 ألف متابع على جوجل بلس والذي إن دلّ على شيء إنما يدل على مصداقية صحيفة البيان وشفافيتها في نقل الحدث أولاً بأول للقراء ومواكبة آخر الأحداث على الساحة المحلية والعربية والعالمية، وثقة المتابعين العالية بالصحيفة التي تأسست عام 1980

إلى ذلك تكون البيان الصحيفة العربية الأولى التي أطلقت حسابها على "سناب شات" ( AlBayanNews ) لتجعل القارئ في قلب الحدث على مدار الساعة عبر تغطيات مباشرة بالصور والفيديو للفعاليات المحلية والخليجية والعالمية.

 ولأن إرضاء القارئ يأتي ضمن أولوياتنا في الصحيفة ، أطلقنا وسم #البيان_تشكر_قراءها تعزيزا و تقديرا لمكانتهم لدىنا، آملين استمرار تفاعلهم و مشاركتهم القيّمة معنا .

تويتر البيان

فيسبوك البيان

انستغرام البيان 

جوجل بلس


>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل