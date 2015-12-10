صور|محافظ الأقصر يتفقد مشروع إنشاء مركز علاج «فيروس C»

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر ، مشروع إنشاء مركز علاج فيروس سى الذى يتم تنفيذه فى منطقة الحبيل ضمن مشروع التنمية المجتمعية لصندوق تحيا مصر.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح مفصل عن المشروع من وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتورة ناهد محمد، والمهندسين القائمين على تنفيذ المشروع ، والذي وصلت نسبة تنفيذه أكثر من 90%.

ويضم غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضي وصيدلية ، والمقرر تسليمه في نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وقالت الدكتورة ناهد محمد، وكيل وزارة الصحة، أن المركز سيكون إضافة قوية للقطاع الصحى بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة ناهد أن المركز سيتبع أحدث طرق العلاج الحديثة مع تقديم الخدمة بالمجان للمرضى،مشيره إلى أن المركز يساهم في التخفيف عن مرضي الالتهاب الكبدى الوبائي «C»