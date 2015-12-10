صور|محافظ المنيا يبحث مع نواب ملوي إجراءات إنشاء «مدينة الأحلام»

عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة مع أعضاء مجلس النواب بدائرة مركز وبندر ملوي ومجلس الإدارة وعدد من أعضاء جمعية ملوي الجديدة «مدينة الأحلام»، لمناقشة طلب الجمعية لتخصيص مساحة خمسة آلاف فدان لإنشاء تجمع سكني صناعي زراعي لخدمة أبناء مركز ملوى.

وأكد المحافظ أن طلب الجمعية يأتي في ظل اتجاه الحكومة ورؤية المحافظة بالانتقال للظهير الصحراوي الشرقي والغربي وإنشاء مجمعات للتعليم والسكن والاستثمار الزراعي والصناعي والخروج من الوادي الضيق إلى الظهير الصحراوي الشرقي والغربي الذي يتيح فرص عمل في كل المجالات وتوفير حياة أفضل أكثر استقرارا للأجيال القادمة وفي مجتمعات عمرانية جيدة متكاملة ومستقرة يتوفر بها مجال للعيش والرزق الكريم في بيئة مناسبة وصحية والمساعدة على حل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والتلوث.

وأوضح أن المحافظة ستقوم بدورها في دعم أبناء شباب ملوي لإقامة المشروع وفقًا للضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإقامة مثل هذه الجمعيات من خلال التعامل مع القنوات الشرعية القانونية في مجالات الإسكان وفي إطار القانون.