أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور|محافظ المنيا يبحث مع نواب ملوي إجراءات إنشاء «مدينة الأحلام»

Google+ Print
صور|محافظ المنيا يبحث مع نواب ملوي إجراءات إنشاء «مدينة الأحلام» صور|محافظ المنيا يبحث مع نواب ملوي إجراءات إنشاء «مدينة الأحلام»

جانب من الاجتماع

عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة مع أعضاء مجلس النواب بدائرة مركز وبندر ملوي ومجلس الإدارة وعدد من أعضاء جمعية ملوي الجديدة «مدينة الأحلام»، لمناقشة طلب الجمعية لتخصيص مساحة خمسة آلاف فدان لإنشاء تجمع سكني صناعي زراعي لخدمة أبناء مركز ملوى.

وأكد المحافظ أن طلب الجمعية يأتي في ظل اتجاه ورؤية المحافظة بالانتقال للظهير الصحراوي الشرقي والغربي وإنشاء مجمعات للتعليم والسكن والاستثمار الزراعي والصناعي والخروج من الوادي الضيق إلى الظهير الصحراوي الشرقي والغربي الذي يتيح فرص عمل في كل المجالات وتوفير حياة أفضل أكثر استقرارا للأجيال القادمة وفي مجتمعات عمرانية جيدة متكاملة ومستقرة يتوفر بها مجال للعيش والرزق الكريم في بيئة مناسبة وصحية والمساعدة على حل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والتلوث.

وأوضح أن المحافظة ستقوم بدورها في دعم أبناء شباب ملوي لإقامة المشروع وفقًا للضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإقامة مثل هذه الجمعيات من خلال التعامل مع القنوات الشرعية القانونية في مجالات الإسكان وفي إطار القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك