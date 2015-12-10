الرئيس التونسي لـ«الزند» : الجيش المصري الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قوة ومتانة العلاقات المصرية – التونسية في ظل التشاور والتنسيق بين قيادتي وحكومتي البلدين في كل ما من شأنه دعم مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، وخدمة مصالح وقضايا الأمة العربية وشعبي البلدين الشقيقين.

وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل عقب استقبال الرئيس التونسي له بعد ظهر “الخميس” خلال اللقاء الذي شهده المستشار باسل صلاح القائم بأعمال سفير مصر لدى تونس، إن الرئيس التونسي أكد اعتزازه واعتزاز بلاده بمصر وبقواتها المسلحة العريقة، والتي وصفها بأنها تمثل الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي.. مشيرا إلى أن الرئيس التونسي أعرب أيضا عن قلقه من تصاعد العمليات الإرهابية في العديد من دول الشرق الأوسط، معلنا دعم بلاده لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، ومبديا اعتزازه بالجيش المصري الذي حمى مصر وشعبها من الإرهاب ومن المؤامرات التي كانت تحاق ضدها وقدم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وشعبها.

وأضاف المستشار الزند أن الرئيس السبسي أعرب عن خالص تقديره وتقدير بلاده لمصر، رئيسا وحكومة وشعبا، في ظل العلاقات .