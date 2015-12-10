«وزير النقل»يشهد توقيع عقد لتحديث نظم الإشارات في السكة الحديد مع «سيمنس» الألمانية

شهد الدكتورسعد الجيوشي وزير النقل اليوم الخميس توقيع عقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركه سيمنس الألمانية لتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «بنها والزقازيق و الاسماعيلية و بور سعيد» وكذلك الوصلة من «الزقازيق- أبو كبير» بطول 214 كم بمعرفه شركه سيمنس الالمانيه إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ مشروعات الإشارات الكهربائية وذلك بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمه 44 مليون دينار كويتي بالإضافة إلى تمويل من الصندوق الكويتي بقيمه 30 مليون دينار كويتي.

وتم توقيع العقدين عن السكة الحديد المهندس أحمد حامد رئيس مجلس الإدارة، والجانب الألماني نائب رئيس شركه سيمنس،وحضور كلا من ميخائيل بيتر، رئيس مجلس إدارة نظم النقل سيمنس الألمانية وتوماس تراوت عضو مجلس الادارة للشؤون المالية سيمنس مصر.

ومدة تنفيذ العقد 48 شهر اعتبارا من 1 يناير 2016 وسوف يتم إنشاء 21 برج إشارات محلى بنظام الارتباط الالكتروني الحديث (EIS) بدلا من نظام الارتباط الميكانيكى الحالي وكذلك تطوير 98 مزلقان مع تأمين عدد 5 كباري متحركة على هذا الخط وإنشاء برج تحكم مركزي لمسير القطارات بالزقازيق. وذلك لزيادة عدد قطارات البضائع على هذا الخط من 26 قطار الى 52 قطار وخصوصا مع تنميه محور قناة السويس الجديدة وربط ميناء شرق بور سعيد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر.