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نيابة الهرم تأمر بضبط عضو مجلس شعب سابق وشقيقيه لتورطهم فى صفقة لحوم فاسدة

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نيابة الهرم تأمر بضبط عضو مجلس شعب سابق وشقيقيه لتورطهم فى صفقة لحوم فاسدة نيابة الهرم تأمر بضبط عضو مجلس شعب سابق وشقيقيه لتورطهم فى صفقة لحوم فاسدة
أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بحبس "أمام.ع.ع" مدير فرع إحدى شركات اللحوم الشهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالغش التجارى، واستيراد لحوم فاسدة، وذلك فى القضية المقيدة برقم 40317 سنة 2015.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط واحضار ملاك الشركة الرئيسين وهم كل من "س.ص.ع" عضو مجلس شعب سابق، وشقيقيه "ه.ص.ع" طيار و"س.ص.ع"، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

على جانب أخر، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بإعدام اللحوم الفاسدة التى تم ضبطها بفرع الشركة بمنطقة كفر الجبل، بواسطة خبراء من الطب البيطرى، والتى بلغت ما يقرب من 1500 كارتونة من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، التى تم استيرادها من البرازيل بهدف توزيعها على الفنادق والمطاعم الكبرى بالقاهرة والجيزة.

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