مرتضى منصور لـ في الجول: باكيتا بشوش ولا يشبه من سبقه

يتفائل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالبرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني للفريق بعد المقابلة الأولى التي جمعت الثنائي في مقر النادي يوم الأربعاء.

باكيتا وصل القاهرة مساء الثلاثاء قبل أن يلتقي باللاعبين ورئيس النادي في اليوم التالي بعد أن اتفق مع الزمالك رسميا على تولي مهمة المدير الفني.

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com "سعيد بمقابلة باكيتا، هو شخص بشوش ومن الواضح أنه ليس عصبي أو متجهم كما الذي سبقه وكذلك ليس مغرورا".

وأضاف "تحدثنا وأيقنت أنه رجل مثقف ويعرف طبيعة عمله جيدا وأنا متفائل به جدا".

الزمالك كان قد رحل عنه فيريرا مدربه السابق الذي قاده للفوز ببطولتي الدوري والكأس في الموسم الماضي.