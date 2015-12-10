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حوار في الجول – السعيد يحكي (1) ' كيف خدع الشناوي مرتين ' .. ولاعبه المفضل في الزمالك

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حوار في الجول – السعيد يحكي (1) ' كيف خدع الشناوي مرتين ' .. ولاعبه المفضل في الزمالك حوار في الجول – السعيد يحكي (1) ' كيف خدع الشناوي مرتين ' .. ولاعبه المفضل في الزمالك

كان لعبد الله السعيد دورا هاما في حصد الأهلي لكأس السوبر أمام الزمالك في أكتوبر الماضي حيث سجل هدفين من ركلتي جزاء أمام حارس منتخب أحمد الشناوي.

وفاز الأهلي في نهاية اللقاء 3-2.

وفي الجزء الأول من حوار السعيد مع FilGoal.com.. يحكي عن كيفية خداعه للشناوي مرتين في اللقاء الذي أقيم في الإمارات ولاعبه المفضل في الزمالك كما يوضح رؤيته للمنافسة مع بطل ثنائية العام الماضي بعد رحيل مدربه جوزفالدو فيريرا وقدوم البرازيلي ماركوس باكيتا.

وكل ما يلي على لسان عبد الله السعيد..

"أهم أهدافي مع الأهلي كانا ضربتي جزاء مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك"

"سجلت أهداف أجمل بكثير مع الإسماعيلي.. لكني أقيس الأهداف بمدى أهميتها وليس بمدى جمالها"

كيف خدع الشناوي مرتين

"في البداية.. في مثل هذه المواقف لابد من التحلي بالمسؤولية، وأنا المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء فلا يصح أن أبتعد أو أرفض التسديد.. هذا دور اللاعب الخبرة"

"الشناوي من الحراس اللذين يعتمدوا على توقع زاوية التسديد"

"هو يختار الزاوية ويقفز عليها مبكرا.. لذا غيرت زاوية تسديدي في آخر لحظة في الركلة الأولى"

"في الركلة الثانية توقع الشناوي أن أغير الزاوية.. وهو ما لم أفعله"

اللاعب المفضل في الزمالك

"عمر جابر"

"هو لاعب ملتزم تكتيكيا وينفذ كلام مدربه"

"ويتسم أيضا بالهدوء والاتزان"

المنافسة مع الزمالك

"نعم الزمالك فاز بالثنائية العام الماضي.. لكن إذا حسبنا عدد البطولات سيتضح أن مازال أمامنا المتسع من الوقت"

"مبارياتنا معهم مباريات ديربي.. علينا دائما أن نكون في قمة تركيزنا لتحقيق الفوز"

"رحيل فيريرا؟ الزمالك كان شكله جيد الموسم الماضي.. وقد يتحسن أو يسوء شكله.. لكننا سنعتمد على أنفسنا ولا نهتم إذا كان أداء الزمالك أفضل أو أسوأ، علينا أن نكون أفضل بأي حال"

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