طارق العوضي : النيابة استبعدت الشرطة من تهمة سحل «سيدة حدائق القبة» واتهمتها باستعراض القوة

قال طارق العوضي محامي سيدة حدائق القبة، إن النيابة استبعدت افراد الشرطة من تهمة سحلها، ووجهت لهم تهمة استعراض القوة فقط، وهو ما يخالف ماحدث والذي شاهده المصريون في الفيديو الذي انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي: “نرفض هذا القرار وسنتطلم ضده”.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يوضح اعتداء أفراد شرطة على سيدة في شارع “الجراج” بمنطقة حدائق القبة، ويظهر الفيديو الذي صورته “فتاة” من نافذة منزلها المطلة على مكان الواقعة، أن أفراد الشرطة بزي مدني يلقون القبض على سيدة وأحدهم “يمسكها من شعرها”، فيما وجه أحدهم السباب بألفاظ بذيئة إلى مصورة الفيديو.

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