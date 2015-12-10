بالصور.. الجمعية العمانية للمعوقين تحتفل باليوم العالمى للإعاقة

احتفلت الجمعية العمانية للمعوقين مساء أمس، بقاعة النور بمدينة السلطان قابوس باليوم العالمى للإعاقة تحت شعار "شكرا أبى القائد" وذلك تحت رعاية الدكتور يحيى بن محفوظ المنذرى رئيس مجلس الدولة.

وفى بداية الاحتفال ألقى يحيى بن عبدالله العامرى رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعوقين كلمة أشار فيها إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة يشكل مناسبة لمختلف الجهات المعنية حكومية وغير حكومية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الفاعلة لذوى الإعاقة فى الحياة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والمساواة.

وأوضح العامرى أن احتفال هذا العام يركز على الوصول والتمكين للأشخاص من مختلف القدرات على إعطاء الأشخاص ذوى الإعاقة فرصة للمشاركة فى كل الأمور التى تتعلق بتطوير حياتهم فى جميع المجالات التعليمية والصحية والتدريبية والعملية.

وتهدف الجمعية البالغ عدد أعضائها المسجلين 1230 عضواً إلى التعريف والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة، وتوفير الأجهزة التعويضية لجميع فئات ذوى الإعاقة وتوفير خدمات الرعاية والتأهيل لشديدى الإعاقة وتقديم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل وبذل الجهود لتشغيلهم.

واشتمل الحفل على تقديم عرضين مرئييين الأول بعنوان 20 عاما من العطاء، والثانى بعنوان قابوس القائد الأب.

>كما تضمن الحفل إلقاء قصيدة شعرية بعنوان عزيمة قلب.. وقدمت فرقة الطواش المسرحية لوحة بعنوان "إعلان حب" بالإضافة إلى لوحة مسرحية أخرى بعنوان "شكرا أبى القائد" كما قدم مركز رعاية الطفولة لوحة بعنوان "الحب لك انت".

وفى ختام الحفل قام راعى المناسبة بتكريم الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الداعمة للجمعية بالإضافة إلى الجهات الإعلامية المسموعة والمقروءة والصحف المحلية كما تم تكريم المشاركين والمنظمين للحفل.



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الدكتور يحيى بن محفوظ المنذرى رئيس مجلس الدولة وصورة جماعية



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د يحيى المنذرى والوزراء والسفراء والمسئولين يشاهدون عروض الحفل



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يحيى بن عبدالله العامرى رئيس مجلس ادارة الجمعية العمانية للمعاقين يلقى كلمته



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من العرض المسرحى المشارك فى الحفل .



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من فقرات الحفل الفنية



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صورة لأعضاء الجمعية مع رئيس الجمعية والمكرمين



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الزميل محمد سعد يتسلم شهادة تقدير من رئيس مجلس الدولة العمانى وبجواره يحيى العامري



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من فقرات الحفل



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تكريم الشركات الراعية



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حضور عدد كبير من المدعوين واعضاء الجمعية



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حضور نسائى كبير



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الدكتور يحيى بن محفوظ المنذرى وصورة تذكارية مع أحد الاطفال العمانيين



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تكريم الشركات الراعية للجمعية



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صورة تذكارية .



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حضور كبير من أعضاء الجمعية



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من التكريم



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هدية تذكارية لراعى الحفل



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تكريم البنوك الراعية



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تكريم الشركات الراعية