«رضوى جلال» تعلن ظهورها مع وائل الإبراشي

أعلنت “رضوى جلال” صاحبة محلات مليكة، ظهورها مع الإعلامي وائل الإبراشي، قريبًا، لتبرير وشرح لما حدث معها، وتأكيد انها لم تهرب بأموال الناس ولم تنصب عليهم.

وكتبت رضوى على حساب ينسب لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “عارفة ناس كتير بتكدبنى وقريباً هظهر مع وائل الابراشى في البرنامج بتاعه لتبرير كل ما حدث لى من مشاكل قوية ولكن بعد ان اجد حلول لجميع المشاكل والمؤامرات التى تعرض لها في الفترة السابقة انا مستحيل اهرب بى 15 مليون ومعى من البنية التحتية من المصانع والمحلات ما يفوق عن 100 مليون جنية مصرى وغير المتطقى اترك ابنى الوحيد واهرب ساعدنى مثل ما كنتم دائماً وسوف اكون علي حسن ظنكم رضوى جلال”.