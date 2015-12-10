هيئة الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة حول الطقس إبتداءا من يوم الجمعة

من الملاحظ في تلك الأيام أن الطقس أصبح متقلبا للغاية فأحيانا يكون الطقس معتدلا والشمس ساطعة ودرجة الحرارة مرتفعة والأمطار والرياح منعدمة وأحيانا أخري يكون الطقس سيئ للغاية ودرجة الحرارة منخفضة إلي حد ما وسقوط الأمطار كالشلالات وفي بعض الأحيان يتسبب الإنخداع في الطقس إلي إحداث خسائر إقتصادية كبيرة وبشرية أيضا لذلك فإن معرفة أخبار الطقس يوم بيوم أصبح من الضروري جدا لنا في تلك الأيام حتي نتوخي الحذر ونتخذ اللازم

وعلي ضوء ذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الخميس سوف يكون معتدلا إلي حد ما وسوف تشهد جميع المحافظات طقس خريفي معتدل وممتع مع إنعدام فرص سقوط الأمطار أو هبوب رياح وذلك خلال ساعات النهار أما عن الليل فسوف تنخفض درجات الحرارة قليلا لذلك ينصح بإرتداء الملابس الثقيلة

أما عن طقس يوم الجمعة فمن المتوقع حدوث تقلبات جوية غريبة حيث ستشهد المحافظات سقوط للأمطار وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقامت هيئة الأرصاد الجوية بتوجيه رسالة هامة للمواطنين وهي توخي التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads