أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

هيئة الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة حول الطقس إبتداءا من يوم الجمعة

Google+ Print
هيئة الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة حول الطقس إبتداءا من يوم الجمعة هيئة الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة حول الطقس إبتداءا من يوم الجمعة

من الملاحظ في تلك الأيام أن الطقس أصبح متقلبا للغاية فأحيانا يكون الطقس معتدلا والشمس ساطعة ودرجة الحرارة مرتفعة والأمطار والرياح منعدمة وأحيانا أخري يكون الطقس سيئ للغاية ودرجة الحرارة منخفضة إلي حد ما وسقوط الأمطار كالشلالات وفي بعض الأحيان يتسبب الإنخداع في الطقس إلي إحداث خسائر إقتصادية كبيرة وبشرية أيضا لذلك فإن معرفة أخبار الطقس يوم بيوم أصبح من الضروري جدا لنا في تلك الأيام حتي نتوخي الحذر ونتخذ اللازم

وعلي ضوء ذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس  اليوم الخميس سوف يكون معتدلا إلي حد ما وسوف تشهد جميع المحافظات  طقس خريفي معتدل وممتع مع إنعدام فرص سقوط الأمطار أو هبوب رياح وذلك خلال ساعات النهار أما عن الليل فسوف تنخفض درجات الحرارة قليلا لذلك ينصح بإرتداء الملابس الثقيلة

أما عن طقس يوم الجمعة فمن المتوقع حدوث تقلبات  جوية غريبة  حيث ستشهد المحافظات سقوط للأمطار وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقامت هيئة الأرصاد الجوية بتوجيه رسالة هامة للمواطنين وهي توخي التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب