تحرير 50 مخالفة لملاهى ليلية بالأقصر

تمكنت شرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط 5 شركات سياحية تزاول عملها بدون ترخيص وتحرير 50 مخالفة لملاهى ليلية.

كان اللواء احمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد كلف اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة والآثار بشن حملة مكبرة لضبط كل ماهو ماخالف فى مجال الجرائم السياحية.

وأسفرت الحملة التى قادها العميد أبو الحجاج كمال مفتش شرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد وبرفقته العقيد خالد الشريف و الرائدون أحمد حلمى وحسام محمد على و أحمد حراجى رؤساء مباحث المراكز عن ضبط خمس شركات سياحية تزاول عملها بدون ترخيص بواقع 3 شركات بمركز نقادة و 2 بمركز نجع حمادى تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع الشركات.

وضبط 50 مخالفة بالملاهي الليلية بمدينة الاقصر والتى تنوعت مابين تحريض على الفسق و تقديم فقرات بدون ترخيص و شهادات صحية.

> تحررت المحاضر اللازمة لذلك وجارى العرض على النيابة.