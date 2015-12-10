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القنوات المتخصصة تنظم حفلها السنوي «نجوم الدراما2015» بليلة رأس السنة

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القنوات المتخصصة تنظم حفلها السنوي «نجوم الدراما2015» بليلة رأس السنة القنوات المتخصصة تنظم حفلها السنوي «نجوم الدراما2015» بليلة رأس السنة

كتبت: إنجي لطفي

صرح حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، اليوم الخميس، أن القطاع بصدد تنظيم حفله السنوي الكبير ” نجوم الدراما 2015 ” الذي تنظمه قناة النيل للدراما برئاسة إيناس عبد الله والذي اعتاد القطاع على إقامته بشكل سنوي من كل عام لتكريم نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية .

وصرح حسين زين أن الحفل هذا العام سيشهد العديد من المفاجآت ومن المقرر إذاعته ليلة رأس السنة .

يذكر أن الحفل في العام الماضي شهد كوكبة من نجوم الدراما اللذين أثروا الشاشة الفضية بأعمال مميزة ، وقد شرف الحفل العام الماضي السيد عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام .

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