السيسى: أنهينا الانتخابات بنجاح.. وأولى جلسات البرلمان أواخر ديسمبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ان مصر أنهت الانتخابات البرلمانية بنجاح ومن المقرر ان تنعقد أولي جلسات البرلمان أواخر الشهر الجاري ، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أتمت خارطة الطريق الخاصة بها .

واكد الرئيس السيسى علي أن كافة أجهزة الدولة وأنظمتها تعمل بشكل طبيعي ومستقر بعد الانتهاء من الانتخابات لافتا الي حرص الدولة علي البناء وتحقيق التنمية والتقدم لتلبية رغبات الشعب المصرى .

وأضاف الرئيس، خلال زيارته صباح اليوم، الخميس، لمقر البرلمان اليوناني، ولقاءه مع رئيس البرلمان "نيكوس فوتسيس" في حضور نواب رئيس البرلمان وممثلين عن الاحزاب السياسية اليونانية المُمثَلة في البرلمان، أن زيارته للبرلمان اليونانى تعكس تقدير مصر للشعب اليونانى، لأن البرلمان هو بيت الشعب، وأشار السيسي إلى أن مصر واليونان هما من أولى الحضارات العريقة التي ظهرت، وأن العلاقات اليونانية المصرية كانت وستظل قوية، لافتا إلى زيادة التعاون بين مصر واليونان خلال المرحلة القادمة.

واكد الرئيس السيسى حرص مصر على تطوير علاقاتها مع اليونان في مختلف المجالات، بما فيها تنشيط العلاقات البرلمانية.

واعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الشعبين المصري واليوناني بعد تشكيل مجلس النواب المصري، وتكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

- الرئيس يختتم زيارته لأثنيا بزيارة البرلمان اليونانى ..السيسى: حريصون على تطوير العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات..ورئيس البرلمان اليونانى: إقرار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين سريعا

- السيسى يغادر أثينا عائداً إلى القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام

- فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعداداً لوصول السيسى من أثينا

- السيسى لـ"رئيس برلمان اليونان": "أنهينا خارطة الطريق وكل المؤسسات اكتملت"