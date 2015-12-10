الإسكان تقرر عدم طرح أراضى بمدينة القاهرة الجديدة للمصريين بالخارج

تأكيدا لما نشره اليوم السابع، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان عدم طرح أراضى للمصريين فى الخارج فى مدينة القاهرة الجديدة بمشروع بيت الوطن والاكتفاء بما تم طرحه فى المراحل الثلاث السابقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه حدث تشبع لدى المصريين بالخارج حول مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعدما تم طرح أكثر من 7500 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة فى ثلاث مراحل متتالية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المراحل المقبلة ستتضمن أراضى فى مدن أخرى ويأتى فى مقدمتها أكتوبر ومدن الصعيد والمدن التى لم يسبق طرح أراضى فى هذا المشروع.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس على مد مدة الحجز لأراضى المرحلة الثالثة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج لمدة أسبوع، تنتهى فى 24 ديسمبر الجارى.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن أعلنت عن فتح باب الحجز الإلكترونى لعدد 4789 قطعة أرض ضمن المرحلة الثالثة لمشروع "بيت الوطن"، بـ8 مدن جديدة، وهى : 3303 قطع بمدينة القاهرة الجديدة بالحيين الرابع والخامس، و492 قطعة بـ6 أكتوبر، و152 قطعة بدمياط الجديدة، وقطعة أرض واحدة بالشيخ زايد، و518 قطعة بمدينة بدر، و203 قطع بأسيوط الجديدة، و50 قطعة بقنا الجديدة، و70 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

وكان اليوم السابع قد نشرتتقريرا على لسان مصادر بأن هناك اتجاهًا داخل الوزارة لعدم طرح أراضى أخرى بمشروع بيت الوطن فى مدينة القاهرة الجديدة، فى المراحل المقبلة، لأنه حدث تشبع من قبل المواطنين المقيمين فى الخارج حول مدينة القاهرة الجديدة، وسيتم طرح الأراضى فى المدن الأخرى، التى لم تشهد طرح أراضٍ كثيرة فى المراحل السابقة وخاصة مدن الصعيد.

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