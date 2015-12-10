الرئيس السيسى يعود القاهرة قادماً من أثينا

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى قادماً من أثينا فى ختام زيارة رسمية له استمرت 3 أيام التقى خلالها برئيس الوزراء اليونانى "اليكس تسيبراس" فى إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير العلاقات بين البلدين.

كما اجتمع الرئيس السيسى خلال الزيارة مع رئيس قبرص "نيكوس انستاسيادس" حيث بحثا تطورات الأوضاع فى المنطقة وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين فى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والأزمتين السورية والليبية.

واختتم السيسى نشاطه بزيارة مقر البرلمان اليونانى، حيث التقى رئيس البرلمان اليونانى "نيكولاس فوتسيس" وعدد من النواب، فى إطار بحث تعزيز العلاقات البلدين، مؤكدًا أن مصر واليونان من أولى الحضارات العريقة التى ظهرت، وأن العلاقات اليونانية المصرية كانت وستظل علاقات قوية، مشيرا إلى زيادة التعاون بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.