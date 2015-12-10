الجمعية المصرية للسكر: "الصحة" تعتمد عقارا جديدا لعلاج قصور الغدة الدرقية

اعتمدت وزارة الصحة عقارا جديدا يتم طرحه اليوم لعلاج قصور الغدة الدرقية، يحتوى على مادة علمية تسمى "ليفوثيروكسين صوديوم" تتميز بإتاحة الفرصة لتوفير العقار بجرعات مختلفة 25 و 50 و 100 ميكروجرام .

وأوضح الأطباء المتخصصون خلال مؤتمر صحفى عقدته الجمعية المصرية للسكر، اليوم الخميس، لطرح العقار، أن اعتماد علاج جديد بتلك المواصفات فى مصر من شأنه أن يقضى على الأدوية المهربة فى السوق المصرية، مما يجنب التأثيرات السلبية غير المحسوبة، بالإضافة الى تجنب المبالغة فى السعر الذى يصل إلى 10 أضعاف السعر الحالى بعد ترخيصة من وزارة الصحة.

ويعد ذلك من أهم أساليب العلاج الحديثة لإعطاء الفرصة للمريض للحصول على جرعات دقيقة تناسب حالة الشعور بالإرهاق الشديد، وتساقط الشعر، جفاف الجلد أو تشققه، بالإضافة إلى المعاناة من الشعور المفاجئ بالجوع وبشكل ملح، مع اختلال الوزن سواء بالزيادة أو النقصان بشكل غير معتاد كلها تشكل أعراضا محتملة للإصابة بمرض قصور الغدة الدرقية، التى تصيب السيدات بنسبة أكبر من الرجال، كما أنها تؤثر على النمو العقلى للطفل، وتعد أحد الأسباب الهامة للإصابة بالإعاقة الذهنية، والتأثير على نمو الطفل بشكل طبيعى.

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