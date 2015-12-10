أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. المستريح لضحاياه فى المحكمة :” كل واحد هياخد فلوسه “

Google+ Print
بالفيديو والصور.. المستريح لضحاياه فى المحكمة :” كل واحد هياخد فلوسه “ بالفيديو والصور.. المستريح لضحاياه فى المحكمة :” كل واحد هياخد فلوسه “
رصدت كاميرا 7 قناة اليوم السابع المصورة ، استدعاء هيئة المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر المحلي المتهم أحمد مصطفي رجل الأعمال وشهرته ” المستريح ” إلى غرفة المداولة، بينما كان الضحايا يطالبونه برد أموالهم قائلين: ” اتقى الله فينا “، رد المستريح قائلا :” كل واحد هياخد فلوسه”

ورفعت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ”المستريح”، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، لإصدار القرار.

وشهدت جلسة اليوم حضور عدد كبير من المدعين بالحق المدنى، كما حضر محامى النقابة للدفاع عن المستريح.

يذكر أن الجلسة الماضية قد رفعت بسبب تغيب محامى دفاع “المستريح” بسبب حالته الصحية وإجرائه عملية قلب مفتوح بإحدى المستشفيات.

ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن “المستريح” تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب