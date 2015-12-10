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عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي والمصري بسبب احتفالات ثورة يناير

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عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي والمصري بسبب احتفالات ثورة يناير عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي والمصري بسبب احتفالات ثورة يناير

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والمصري المؤجلة من الأسبوع السابع تم تأجيلها مرة أخرى لشهر فبراير.

وكانت مباراة الأهلي والمصري قد تم تأجيلها لديسمبر الجاري قبل أن يتم تأجيلها مرة ثانية ليناير.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com "مباراة الأهلي والمصري سيتم تأجيلها مرة أخرى على أن تقام في شهر فبراير بدلا من يناير لكننا لم نستقر بعد على اليوم".

وأضاف "سبب التأجيل هذه المرة هو الانشغال باحتفالات ذكرى ثورة 25 يناير بالإضافة لمعسكر الذي سينطلق قبلها بيوم".

جدير بالذكر أن الأهلي والمصري التقيا لأول مرة منذ 3 سنوات في الموسم الماضي بعد أن ابتعدا عن المواجهة لموسمين في أعقاب مذبحة بورسعيد الشهيرة في 2012.

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فيديو اليوم السابع

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