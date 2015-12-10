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أمين "التعاون الخليجى": القمة ستتصدى للحملات الإعلامية المستهدفة للإسلام

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أمين "التعاون الخليجى": القمة ستتصدى للحملات الإعلامية المستهدفة للإسلام أمين "التعاون الخليجى": القمة ستتصدى للحملات الإعلامية المستهدفة للإسلام
أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة شددت على التصدى للحملات الإعلامية التى تستهدف صورة الإسلام، مؤكدا أنه علينا مضاعفة الجهود للعمل على إبراز الصورة الحقيقة للإسلام والدعوة إلى الوسيطة.

وأضاف "الزيانى"، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى ختام أعمال القمة الخليجية الـ36 فى الرياض، أن قادة الخليج أصدروا قرارت ترسخ العمل المشترك.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن ملوك ورؤساء وأمراء دول القمة العربية رحبوا بالقرارات ورؤية الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى، وأن هناك قرارات عديدة مثل قانون حماية المستهلك باعتباره قانونا إلزاميا موحدا على مستوى المجلس، وأيضا اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستفادة من الخدمات الصحية التابعة للدول الأعضاء.

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