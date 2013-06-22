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صديق عفيفى: ارتباك واضح من الحكومة في أزمة مياه النيل.. والتنسيق مفقود حتى مع السودان

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صديق عفيفى: ارتباك واضح من الحكومة في أزمة مياه النيل.. والتنسيق مفقود حتى مع السودان صديق عفيفى: ارتباك واضح من الحكومة في أزمة مياه النيل.. والتنسيق مفقود حتى مع السودان

كتب : ربيع ممدوح منذ 13 دقيقة

قال صديق عفيفي، عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية، إن المسؤولين عن ملف أزمة حوض النيل في المصرية ليسوا على المستوى المناسب للحدث، وليس لديهم حسن تصرف.

وأشار عفيفي إلى أن هناك ارتباك واضح، مضيفا "كما أن تصريح الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن سد النهضة لن يضر السودان وتصريحاته الأخرى المجاملة لموقف إثيوبيا تؤكد أنه لا يوجد تنسيق مع السودان"، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.

وطالب عفيفي الرئيس محمد مرسي بأن يتم اختيار أفراد على المستوى المناسب من حسن التصرف وتحمل المسؤولية لتولي ملف مياه النيل، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار والخسائر والخروج من حالة الارتباك الحالية.

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