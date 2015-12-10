قادة الخليج يدعمون الحل السياسى لأزمة سوريا واليمن فى ختام قمة الرياض

>شدد قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى ختام اجتماعهم الرسمى الذى عقد فى الرياض على مدار يومين على ضرورة حل الأزمة فى سورية واليمن سياسيا .

واختتمت اليوم الخميس قمة دول مجلس التعاون الخليجى، وأصدرت بيانا ختاميا تضمن تأييد الحل السياسى فى سورية بما يضمن وحدة أراضيها واستقلالها وفق جنيف 1 ودعم الحل السياسى فى اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

كما أيد البيان الختامى حقوق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة ورفض الإجراءات القمعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى القدس ومساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الإجراءات القمعية التى تمارسها إسرائيل, ورفضه لكل أشكال الإرهاب, وأن محاربته مسؤولية مشتركة.

وشدد القادة فى البيان الختامى للقمة على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره.

وطالب القادة بعقد مؤتمر دولى لإعمار اليمن بعد التوصل لاتفاق سلام ينهى الأزمة الحالية.

كما شدد البيان على دعم حل الأزمة السورية سياسياً إضافة الى تأكيد العزم على الاستمرار فى دعم الدول الشقيقة لاستعادة استقرارهم.

واختتم الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجى ، اليوم أعمال الدورة السادسة والثلاثين للقادة بقصر الدرعية بالرياض.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس فى الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية.

وأكد الملك سلمان فى كلمته خلال الافتتاح ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1".

أما فى الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربى على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجى .

واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذى صار من أكبر التحديات التى تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود فى تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج .

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