تركيا تطالب مواطنيها بمغادرة العراق عدا إقليم "كردستان"

ناشدت تركيا مواطنيها فى العراق بمغادرة المحافظات العراقية على وجه السرعة، باستثناء بعض المحافظات الواقعة فى منطقة إقليم كردستان العراق- شبه المستقل.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية نقلا عن بيان للخارجية التركية جاء فيه: أن الخارجية التركية وسعت من نطاق تحذير المواطنين الأتراك من السفر إلى جميع محافظات العراق، عدا محافظات دهوك وإربيل والسليمانية الخاضعة لحكومة إقليم كردستان.

وأشار البيان إلى أن هذا يأتى فى إطار التهديدات التى تستهدف الشركات التركية العاملة فى العراق، بسبب تصريحات كثيرة تحرض على العنف والإرهاب والاعتداء والاختطاف التى تصدر عن أطراف مختلفة فى الفترة الأخيرة ضد المصالح التركية ونتيحة للوضع الأمنى الحساس فى العراق.

ودعا المواطنين والشركات التركية العاملة فى محافظات البصرة والمثنى وذى قار وميسان والنجف والقادسية والواسط والديوانية والأنبار وبعقوبة وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك إلى توخى الحذر، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتشديد إجراءاتهم الأمنية، والبقاء على تواصل مع السفارة التركية فى بغداد، وتجنب السفر داخل العراق ما لم تكن هناك ضرورة لذلك.

كما أوصى المواطنين الأتراك غير المضطرين للبقاء فى تلك المحافظات لمغادرتها فى أسرع وقت ممكن.

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