مفاجآة..بالفيديو.. البحرين تحتفل لأول مرة بـ"الحانوكاه" اليهودى بقصر الملك

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن قيام مملكة البحرين بالاحتفال بعيد "الحانوكاه" اليهودى تحت رعاية العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، وبحضور الحاخام موشيه لوين، الرئيس التنفيذى لمؤتمر الحاخامات الأوروبى، وقد تمت إضاءة الشموع فى كنيس يهودى فى العاصمة المنامة.

وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى، المتخصصة فى شئون اليهود المتدينين والمستوطنين، إن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رحب بإقامة الاحتفالات اليهودية فى القصر الملكى فى المنامة عاصمة البحرين.

وخلال حفل الاستقبال قال الملك البحرينى: "هذه الاحتفالات بمثابة دعوات للحرب ضد الإرهاب، ويجب أن تأتى من ممثلى الديانات جميعا، هنا فى البحرين، يعيش أبناء الطوائف المختلفة فى اطمئنان ودون خوف، سنحافظ على سلامة الجالية اليهودية وسنضمن أن تقيم عاداتها الخاصة، واليهود يعيشون هنا فى سلام وهدوء ويعيشون حياتهم بكل مودة ويمارسون شعائرهم الدينية دون أى خوف".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن ملك البحرين، دعا ممثلين عن الطائفة اليهودية والطوائف الأخرى فى قصره بهدف نشر رسالة السلام بين الشعوب ونبذ الإرهاب، مضيفة أن أبناء الجالية اليهودية اجتمعوا فى المعبد اليهودى فى العاصمة، وأقاموا طقس إضاءة شموع عيد "الحانوكاه" أى "عيد الأنوار" – وهو العيد الذى يحتفل به اليهود لانتصارهم على اليونانيين فى العام الثانى قبل الميلاد وإضاءة يهودا المكابى شموع بالهيكل بعد تخريبه على يد اليونانيين.

وفى السياق نفسه، قال موقع "مكور" الإخبار الإسرائيلى فى نسخته العربية "المصدر"، إن الحفل حضره مسلمون ومندوبو البرلمان ومسئولى المملكة، وبعد إتمام الطقوس، أجرى قصر الملك حفلا كبيرا تخلله عشاءا خاصا بحضور الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ووزراء وممثلين عن الجالية اليهودية فى البحرين وخارجها، تحت شعار السلام بين الشعوب.

وقالت العضوة البارزة فى الجالية اليهودى، المحامية هدى عزرا إبراهيم، وسفيرة البحرين لدى الولايات المتحدة سابقا: "إن أبناء الجالية يشعرون بفرح كبير، حيث أنه منذ عام 1948 لم نضئ شمعة حانوكاه فى الكنيس بالبحرين".

وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أن الحاخام موشيه لوين، مدير مؤتمر "حاخامات أوروبا"، والذى وصل إلى البحرين بدعوة خاصة من الملك، وتم استقباله بحفاوة فى قصر الملك. وجلس الضيف إلى جانب الملك طوال الحفل الذى جمع ممثلين عن مختلف الطوائف الدينية فى البحرين، ودعا إلى السلام بين الشعوب ونبذ الإرهاب.

ووجه الحاخام ليفين كلمات تقدير للملك قائلا: "البحرين تحت قيادتك هى قليل من الضوء فى بحر من الظلام الذى ينشره المتطرفون".

ومنذ توليه العرش، يعامل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اليهود معاملة حسنة، ويبذل جهودا لتعزيز الجالية اليهودية فى البحرين. وكان الملك قد أعرب عن رغبه فى أن يعود اليهود إلى دولته. وفى إشارة إلى احترامه لليهود فى بلده، قام فى السابق بتعيين المحامية هدى عزرا إبراهيم سفيرة لدى الولايات المتحدة.

يذكر أن عدد اليهودى الذين يعيشون اليوم فى البحرين يبلغ الـ50 شخصا، وتوجد فى العاصمة شوارع ومتاجر يملكها يهود.



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