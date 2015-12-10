إخلاء سبيل مسئول كبير بهيئة الطرق و3 آخرين بكفالة لاتهامهم بتلقى رشوة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل كبير مسئولى الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، و3 آخرين بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتلقى رشوة وضلوعهم فى فساد مالى.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، يفيد بتلاعب مسئولى الإدارة فى المناقصات الخاصة بالهيئة بمقابل مادى، وسجلت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المكالمات بين المتهمين، وتبين أن صاحب شركة المقاولات عرض على المسئول بالهيئة رشوة عبارة عن سيارة ماركة "فيرنا"، ومبالغ مالية، لإرساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالهيئة.